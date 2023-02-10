Театры Улан-Удэ станут наставниками школьных театров

Общество, Фото: пресс-служба театра имени Н. Бестужева

За каждым театром закреплён ряд школ



В Бурятии стартовала реализация всероссийского проекта «Школьные театры». 8 и 9 февраля в Улан-Удэ по этому поводу прошли совещания в театре имени Н. Бестужева, сообщает пресс-служба театра.



Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, отныне в соответствии с указом президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» будут приняты меры по организации взаимодействия театров и школ.



- В целях эстетического развития и патриотического воспитания подрастающего поколения и в рамках реализации всероссийского проекта «Школьные театры» решено установить наставничество государственных театрально-зрелищных учреждений над школьными театрами города Улан-Удэ, – пояснили в министерстве.



Теперь театры столицы Бурятии, а также колледж искусств имени П.И. Чайковского и Восточно-Сибирский государственный институт культуры становятся наставниками школьных театров. За каждым театром закреплён ряд школ. Так, артистам театра имени Н.А. Бестужева предстоит помогать творческой работе театров десяти школ города.



На совещаниях педагоги встретились с представителями министерства образования и министерства культуры Бурятии, с руководителями театров. При обсуждении возникало немало вопросов, касающихся организации работы театров и школ. Педагоги задавали вопросы: какие именно требования будут к школьным театрам, в каких жанрах можно будет работать и т.д.



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева дала поручение совместно с театральным сообществом организовать соответствующую работу на территории Бурятии, помогать открывать и поддерживать уже существующие театральные кружки и школьные театры. В свою очередь, министерство образования и министерство культуры Бурятии обещали организовать летние школы для подготовки ребят и педагогов, которые занимаются или хотели бы заниматься театральными кружками и школьными театрами.



