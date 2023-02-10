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Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника

Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Общество,  Фото:пресс-служба минобороны РФ
Корабль участвовал в учениях в Японском море

Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Герой РФ Алдар Цыденжапов» успешно выполнил поставленные задачи в Японском море. Корабль участвовал в серии учений в рамках сдачи второй курсовой задачи.

Накануне корвет вышел из главной базы ТОФ и совершил переход в морской полигон флота, где военные моряки провели тренировку по отработке действий по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, тренировку по связи и учение по борьбе за живучесть.

- После прибытия в район выполнения элементов курсовой задачи военнослужащими радиотехнической боевой части был обнаружен корабль условного противника. Боевые расчёты корвета привели вооружение в готовность к применению в соответствии с обстановкой. «Вражеский» корабль предпринял попытку атаковать корвет зенитными ракетами, которые были уничтожены артиллерийскими установками АК-630М, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 корабль условного противника был уничтожен.

- Благодаря слаженным и грамотным действиям экипажа корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» все задачи по выходу корабля в море были выполнены на «отлично», - отметили в пресс-службе ВВО.
корвет Алдар Цыденжапов ВВО Тихоокеанский флот военные учения

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