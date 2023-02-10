Между Иркутском и Северобайкальском пустят дополнительные поезда

Их запустят 22 февраля



В преддверии Дня защитника Отечества назначены дополнительные пассажирские поезда №505/506 Иркутск – Северобайкальск и №506/505 Северобайкальск – Иркутск, которые отправятся в рейс навстречу друг другу 22 февраля.



Из Иркутска состав отправится в 23:06 и прибудет в Северобайкальск в 9:00 24 февраля. Встречный поезд выйдет из Северобайкальска в 19:40 и прибудет в Иркутск в 6:10 также 24 февраля. Время указано местное.



В составе каждого поезда 12 вагонов, в том числе предусмотрены вагоны для проезда маломобильных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

