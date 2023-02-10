В Иркутске собаке-спасателю на день рождения подарили обновку

Ирэль получила яркую попону
Заслуженной собаке-спасателю Ирэль, состоящей на службе в Главном управлении МЧС по Иркутской области, сегодня исполняется семь лет.
На службе у иркутских спасателей она с самого детства. На счету лабрадора – не одна спасённая жизнь заблудившихся в лесу людей.
Кинологическая служба – самое молодое подразделение регионального главка МЧС, а Ирэль - первая собака-спасатель в области.
Ирэль успешно проходит аттестации, отлично сдаёт экзамены и чётко выполняет сложнейшие задачи под руководством кинолога Ивана Харченко. Их замечательный тандем состоит на службе в специализированной пожарно-спасательной части МЧС.
На День рождения Ирэль получила в подарок красивую попону.
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