В Иркутске собаке-спасателю на день рождения подарили обновку





Заслуженной собаке-спасателю Ирэль, состоящей на службе в Главном управлении МЧС по Иркутской области, сегодня исполняется семь лет.На службе у иркутских спасателей она с самого детства. На счету лабрадора – не одна спасённая жизнь заблудившихся в лесу людей.Кинологическая служба – самое молодое подразделение регионального главка МЧС, а Ирэль - первая собака-спасатель в области.Ирэль успешно проходит аттестации, отлично сдаёт экзамены и чётко выполняет сложнейшие задачи под руководством кинолога Ивана Харченко. Их замечательный тандем состоит на службе в специализированной пожарно-спасательной части МЧС.На День рождения Ирэль получила в подарок красивую попону.