Жители Бурятии продолжают «попадать» на деньги из-за вибромассажных накидок

Возвращать их приходится через суд





Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал, что ведомство продолжает работу по защите прав потребителей. Недавно специалисты помогли очередному жителю Бурятии, пострадавшему от недобросовестного продавца дорогостоящих вибромассажных накидок. У последнего отсудили немалую сумму.









Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.



Ранее ведомство помогло взыскать с продавцов – компании ООО «Аврора» и «Гермес» – почти два миллиона рублей. Там

Ещё в сентябре в Бурятии активизировались неизвестные , которые наживались на наших земляках, в основном – пожилых и с ограниченными возможностями. Люди приобретали у них дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла. Однако продавцы зачастую не доводили до потребителей полную и достоверную информацию о товаре, вводя их в заблуждение.Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.Ранее ведомство помогло взыскать с продавцов – компании ООО «Аврора» и «Гермес» – почти два миллиона рублей. Там призвали не совершать необдуманные покупки, а сначала изучить отзывы о товаре, а также проконсультироваться со специалистами, близкими и друзьями.

- Суд утвердил мировое соглашение на условиях, устраивающих покупателя, в соответствии с которыми ему выплатили 220 тысяч рублей, – отметил Сергей Ханхареев.