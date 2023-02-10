Весной в Иркутске стартует первый набор суворовцев

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Замминистра обороны РФ проверил ход строительства военного училища



С 15 апреля по 1 июня на базе военно-учебного центра Иркутского национального исследовательского технического университета пройдёт приём личных дел кандидатов на обучение в строящемся Иркутском суворовском военном училище. Набор ребят будет проводиться в 5, 6, и 7 классы (по 60 человек). Всего в первый год работы училища планируется набрать 180 человек. Список документов для поступления и более подробная информация будут опубликованы до 1 марта на сайте министерства образования Иркутской области.



9 февраля ход строительства Суворовского училища в Иркутске проверили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава региона Игорь Кобзев. Тимур Иванов отметил, что Иркутское суворовское военное училище, которое создаётся на базе бывшего ИВВАИУ, станет первым Суворовским училищем в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге. Училище планируется сдать к 1 сентября 2023 года. На втором этапе строительства рядом с обновлёнными площадями возведут спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадку для игры в хоккей с мячом.



В настоящее время на строительной площадке работают 470 человек и 26 единиц техники, выполняются работы по наружным сетям, усилены фундамент и фасад будущего многофункционального корпуса, который является объектом культурного наследия. Внутри здания также демонтированы старые перекрытия, возводятся новые, проводится усиление стен. Военные строители приступили к монтажу окон, подали тепло внутрь корпуса, ведутся инженерные работы.



Тимур Иванов и Игорь Кобзев посетили также Иркутский центр патриотического воспитания «Патриот». На базе этого центра в ноябре прошлого года был открыт региональный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Здесь проходят учебные сборы по основам военной службы для учеников 10 классов общеобразовательных организаций областного центра. В год здесь обучаются около двух тысяч ребят. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



