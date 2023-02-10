В Бурятии запускают конкурс семейных фотографий в традиционной одежде

Республиканский центр народного творчества (РЦНТ) в Улан-Удэ запускает конкурс фотографий «Семейный альбом». Все желающие могут отправить на конкурс фотографии семьи в традиционной бурятской одежде, сообщает пресс-служба РЦНТ.
На конкурс принимаются фотографии, на которых запечатлена семья в традиционной или стилизованной бурятской одежде. Особо приветствуется наличие традиционных женских украшений и мужских поясных гарнитуров. Фотографии могут быть профессиональными и любительскими, снятые в разные годы – старинные и современные.
– Одна из задач конкурса – популяризация традиционной одежды, чтобы люди носили её на праздники и в повседневной жизни. Ведь национальный костюм – это не просто одежда, а воплощение истории, традиций, обычаев, характера народа, – пояснила директор РЦНТ Альбина Гомбоева.
Фотоработы и заявку необходимо отправить до 17 февраля на электронный адрес организатора: mailto:[email protected] Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте байкалфолк.рф.
19 февраля объявят победителей конкурса, а 20 февраля состоится награждение. Фотографии победителей и призёров покажут на концерте «Амар мэндэ, Сагаан hара!» (0+) 21 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе, а также на сайте байкалфолк.рф и социальных сетях Республиканского центра народного творчества.
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