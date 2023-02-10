В Улан-Удэ прощаются с погибшим на спецоперации разведчиком

Марат Хоренов награждён орденом Мужества посмертно



Сегодня, 10 февраля, в Улан-Удэ провожают в последний путь участника спецоперации Марата Хоренова. Он погиб в возрасте 38 лет. О гибели своего земляка сообщила администрация Тункинского района.



Марат Иванович родился 14 августа 1984 года в селе Кырен Тункинского района. В начальных классах учился в школе № 45 в Улан-Удэ, затем в Горхонской школе в Тункинском районе, а 10 и 11 классы – в Кижингинской средней школы.



В 2002 году после окончания школы поступил в Читинскую специальную среднюю школу милиции МВД.



В 2004-2009 гг. проходил службу в ОРЧ №1 криминальной милиции (по линии уголовного розыска), непосредственно подчинённой МВД по Бурятии. В 2009-2011 гг. проходил службу в отделе уголовного розыска отдела полиции № 1 в Улан-Удэ.



С 2015 года служил в Вооружённых силах РФ. Занимал должность старшего разведчика-пулемётчика.



Принимал участие в военной операции в Сирии. Награждён медалями за участие в боевых операциях: «Участнику манёвров войск (сил) «Восток-2018», «Участнику военной операции в Сирии», «За боевые отличия», «За отвагу». Орден Мужества ему присудили уже посмертно.



Принимал участие в спецоперации с первых дней. 28 февраля 2022 года получил первое ранение. Был также ранен в июне, но каждый раз возвращался в строй.



31 января Марат Хоренов погиб, спасая боевых товарищей.



У него остались любимые супруга, дочь и сын.

