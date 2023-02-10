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В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых

В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых
Общество,  Фото:pixabay.com
Детей начали регистрировать с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка»

7 февраля в Улан-Удэ впервые произведена государственная регистрация рождения ребёнка с использованием суперсервиса «Рождение ребёнка». 8 февраля в Муйском районе на основании электронного медицинского свидетельства с использованием этого же суперсервиса зарегистрировано первое по районному сектору ЗАГС рождение. Ребёнок родился 5 февраля в городе Красноярск.

Как пояснили в управлении ЗАГС РБ, регистрация рождения ребёнка может быть осуществлена без личного обращения заявителя в орган ЗАГС с использованием суперсервиса «Рождение ребёнка». Родители ребёнка, состоящие в браке, или одинокие матери регистрацию рождения могут провести через этот суперсервис на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

После рождения мать ребёнка должна дать согласие в роддоме на оформление электронного медицинского документа о рождении. Роддом оформит электронный медицинский документ о рождении, после чего в личный кабинет матери на Госуслугах поступит соответствующая информация. Получив информацию в личном кабинете, необходимо перейти на услугу по регистрации рождения, заполнить заявление, выбрать электронное медицинское свидетельство о рождении.

В случае если мать ребёнка состоит в браке, необходимо направить заявление отцу ребёнка в личный кабинет на Госуслугах для согласования имени и фамилии (при разных фамилиях родителей) ребёнка. Отцу приходит ссылка на электронную почту, он, проходя по этой ссылке, подтверждает данные. После подтверждения данных отцом ребёнка, мать направляет в соответствующий ЗАГС заявление.

Далее орган ЗАГС на основании поступивших данных сформирует в едином государственном реестре ЗАГС электронную запись акта гражданского состояния о рождении. В личный кабинет матери на Госуслугах поступит уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Также при регистрации рождения через суперсервис «Рождение ребёнка» у родителей остаётся возможность получения свидетельства о рождении в органе ЗАГС на бумажном носителе. При подаче заявления на Госуслугах необходимо выбрать орган ЗАГС, время и дату для получения свидетельства о рождении.

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