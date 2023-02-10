В Улан-Удэ объяснили решение сократить 92-й маршрут

По будням один из муниципальных автобусов будет делать дополнительный рейс







Как Как сообщал «Байкал-Daily» , это сделали для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и снизить дублирование с другими маршрутами. На линию при этом вывели дополнительные муниципальные автобусы № 92 – два ПАЗика.



Накануне директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников встретился с инициативной группой Стеклозавода и пояснил, почему схему движения выстроили именно так. У него поинтересовались, можно ли пустить 92-е автобусы через ТЦ «Форум» и Народный рынок.



Кожевников заявил, что такое возможно, но это, по его словам, заметно удлинит время прохождения маршрута.



- Ведь путь будет пролегать по не самым простым участкам в центре города с пятью дополнительными светофорами. Вместо, допустим, одиннадцати рейсов автобус будет делать за смену только девять, что опять же придётся не по нраву большинству жителей Стеклозавода, – отметил руководитель МУП.



На предприятии пообещали подумать над предложением развести по времени отправление с конечной остановки автобусов № 80 и 92, поскольку, по словам стеклозаводчан, интервал между ними составляет буквально несколько минут. Кроме того, один из муниципальных автобусов № 92 будет делать по будням дополнительный рейс и приезжать на конечную в 21:20.





В январе стало известно, что в столице Бурятии изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту № 92. Его решили сократить. Теперь транспорт курсирует от Стеклозавода до остановки «Мемориал Победы» на улице Балтахинова. Ранее он ходил до микрорайона Медведчиково.