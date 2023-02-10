В прибрежном районе Бурятии появилась выдра-воровка

Зверёк на глазах у рыбака стащил часть его улова
Забавной историей поделились на днях в группе «Баргузин-инфо.24/7». Выдра утащила у жителя Баргузинского района Бурятии рыбу.
Для этого зверёк залез в рыбацкую будку. Его запечатлели на камеру уже вне палатки – с
ам момент кражи в объектив не попал.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в январе в том же Баргузинском районе сняли забавное видео с соболем, пытавшимся украсть у инспекторов на полевой базе «Давша» булку хлеба. Юркий хищник уже было схватил её, но в итоге попался с поличным.
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