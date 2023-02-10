В Бурятии обсудили дефицит кадров в районной больнице

Общество, Фото: прокуратура РБ

Михаил Филичев провёл рабочую встречу в Хоринском районе



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл рабочую встречу с главой Хоринского района и главным врачом Хоринской центральной районной больницы по вопросу кадрового обеспечения медицинского учреждения района.



Главной темой встречи стал вопрос дефицита врачей и специалистов среднего медицинского персонала. Проанализированы причины оттока медицинских кадров из района.



В 2022 году по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в больницу трудоустроен участковый врач-терапевт.



По итогам рабочей встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал на необходимость разработки дополнительных мер, направленных на привлечение медицинских работников, оказание содействия в трудоустройстве, обеспечение благоприятных жилищно-бытовых условий в сельской местности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

