И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе









В ходе встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал на недопустимость возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, потребовал от органов местного самоуправления держать на контроле вопросы бесперебойного прохождения отопительного сезона.



Кроме того, Михаил Филичев посетил Кижингинскую библиотеку, где в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» провели текущий ремонт здания, создали модельную муниципальную библиотеку.



Прокуратурой района в ходе надзорного сопровождения реализации данных мероприятий был выявлен факт двойной оплаты отельных видов работ по ремонту здания. Благодаря вмешательству прокуратуры в бюджет муниципального образования возвращены денежные средства в сумме 389 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.





Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями местной администрации, Кижингинского районного отделения службы судебных приставов, районной прокуратуры провёл рабочую встречу и осмотр котельной в села Новокижингинск.Прокурор района рассказал о мерах, принятых к администрации района и ресурсоснабжающей организации в связи с выявленными в декабре 2022 года нарушениями закона, повлекшими несоблюдение температурного режима в зданиях детского сада и средней школы Новокижингинска.