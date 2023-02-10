10 февраля

09 февраля

Популярное

И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе

И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Михаил Филичев также побывал в новой модельной библиотеке

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями местной администрации, Кижингинского районного отделения службы судебных приставов, районной прокуратуры провёл рабочую встречу и осмотр котельной в села Новокижингинск.

Прокурор района рассказал о мерах, принятых к администрации района и ресурсоснабжающей организации в связи с выявленными в декабре 2022 года нарушениями закона, повлекшими несоблюдение температурного режима в зданиях детского сада и средней школы Новокижингинска.


В ходе встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал на недопустимость возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, потребовал от органов местного самоуправления держать на контроле вопросы бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Михаил Филичев посетил Кижингинскую библиотеку, где в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» провели текущий ремонт здания, создали модельную муниципальную библиотеку.

Прокуратурой района в ходе надзорного сопровождения реализации данных мероприятий был выявлен факт двойной оплаты отельных видов работ по ремонту здания. Благодаря вмешательству прокуратуры в бюджет муниципального образования возвращены денежные средства в сумме 389 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.



прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обсудили дефицит кадров в районной больнице
В Бурятии обсудили дефицит кадров в районной больнице
Общество, 10.02.2023
Михаил Филичев провёл рабочую встречу в Хоринском районе
И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе
И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе
Общество, 10.02.2023
Михаил Филичев также побывал в новой модельной библиотеке 
Алексей Ересько предложил в Чите создать аллеи мальчиков и девочек
Алексей Ересько предложил в Чите создать аллеи мальчиков и девочек
Общество, 10.02.2023
Идею выдвинул замруководителя минстроя РФ 
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»
Общество, 10.02.2023
Поклонникам музыки представят хоровые произведения российских и зарубежных композиторов
В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров
В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров
Общество, 10.02.2023
Ближайший из них состоится в эти выходные
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, 10.02.2023
Днём до 12 градусов мороза 
В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, 09.02.2023
Подготовка к празднику начнётся 17 февраля
На фестивале на Байкале проведут 23 церемонии бракосочетания
На фестивале на Байкале проведут 23 церемонии бракосочетания
Общество, 09.02.2023
В Листвянке состоится фестиваль ледовых скульптур
В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов
В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов
Общество, 09.02.2023
Финал мероприятия состоится 4 марта
В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию
В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию
Общество, 09.02.2023
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически
Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически
Общество, 09.02.2023
Это касается случаев, где право на ЕДВ возникло после 1 января этого года
В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора
В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора
Общество, 09.02.2023
Горожане смогут получить отчёт с фотографиями факта вывоза отходов
Бурятская певица исполнила ведущую партию в Мариинском театре
Бурятская певица исполнила ведущую партию в Мариинском театре
Общество, 09.02.2023
Аюна Базаргуруева исполнила заглавную партию в опере «Аида»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^