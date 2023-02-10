Жители Бурятии пожаловались на невыносимый запах в популярных турместах

Прибайкальцы заявили, что им уже стыдно за район и призвали власти решить «туалетный вопрос»



- Предприимчивые граждане обустроили место для отдыха вокруг природного памятника «Черепаха». Там есть и место для катания на коньках, на воздушной подушке и на упряжке. Очень много желающих заплатить за это – и цены на все услуги достаточно высокие, – заявили прибайкальцы. – Но речь сейчас не об этом, а об обустройстве туалетов для посетителей, а именно – на Хаиме и на Черепахе. Проходимость в этих местах в выходные дни не просто высокая, а очень высокая. За беляшами в кафе – очередь. В соседнем тоже нужно немало времени простоять в очереди. Короче говоря, народу хоть отбавляй.



Но стоит кому-нибудь заглянуть в местный общественный туалет, впечатление об отдыхе «будет отравлено навсегда», говорится в сообщении.



- Даже зимой там стоит невозможный запах. Платный туалет на Хаиме закрыт, а в общественный невозможно подобраться. Такая же история – с туалетом у Черепахи. Он расположен в 40 метрах от основной площадки. Там физически негде спрятаться. И попасть в это сооружение тоже весьма сложно, – пояснили прибайкальцы. – Неужели предприниматели, которые получают неплохую прибыль от туризма, не могут выделить небольшую сумму, чтобы содержать туалеты в порядке?



Сельчане недоумевают, почему сотрудники районной администрации, ответственные за придорожный сервис, тоже не обращают на это никакого внимания. «Очень стыдно становится за наш район, особенно – перед гостями», – заключили они.



Главный специалист экономического отдела района Анна Кожевникова пояснила, что уборные в обоих кафе на Хаиме работают, а благоустроенный клозет, расположенный вне заведения, открыт только летом. Туалеты также есть в придорожных кафе и на автозаправочных станциях.



- Насчёт уличного неблагоустроенного провели беседу с предпринимателем – уборку сделают в ближайшее время, – подчеркнула Анна Кожевникова. – Местность «Каменная черепаха» расположена на территории Гослесфонда. Вопрос по благоустройству этой территории, в частности – по установке туалета, находится в ведении республиканского агентства лесного хозяйства.

Они отметили, что в прибрежный район и зимой, и летом приезжает множество туристов со всех уголков страны. А те же хаимские беляши знают уже далеко за пределами республики.