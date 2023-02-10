ИВС в Улан-Удэ проверили зампрокурора и омбудсмен









Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков и уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также лиц, арестованных в административном порядке, в изоляторе временного содержания управления МВД России по Улан-Удэ.Они провели обход камер изолятора временного содержания, медицинского кабинета. Проверили законность содержания лиц в изоляторе, их материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, исполнение правил внутреннего распорядка.В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о медико-санитарном обеспечении. Их устранение поставлено прокуратурой республики на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.