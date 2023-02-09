Стоматологи Бурятии отмечают свой профессиональный праздник









Сегодня стоматология является одной из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся разделов медицины. Благодаря современным препаратам процедура лечения зубов стала гораздо менее болезненной по сравнению даже с недавним прошлым. Постоянно появляются все более качественные пломбировочные материалы. В России Международный день стоматолога отмечается всего несколько лет, но уже становится все более популярным.



Международный день стоматолога (International Day of Dentists) празднуют в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую пытками пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали все зубы, а когда пригрозили казнью на костре, она сама шагнула в пламя. Это произошло 9 февраля 249 года. В 300 году она была канонизирована как святая великомученица и признана покровительницей зубных врачей.По Европе быстро разнесся культ Святой Аполлонии. Хотя она была пожилой женщиной, ее стали изображать как девушку, в руках которой были зубные щипцы.Минздрав Бурятии к празднику представил видеоролик с поздравлениями от главных врачей стоматологических клиник Улан-Удэ. Врачей поздравили главный врач стоматологической поликлиники № 1 Лариса Багаева, главный врач стоматологической поликлиники № 2 Салтан Аюшиев, заведующая отделением детской стоматологической поликлиники Юлия Султумова, главный врач республиканской стоматологической поликлиники Эржена Буянтуева.