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Ушуисты Бурятии завоевали 121 медаль на чемпионате и первенстве ДФО

Ушуисты Бурятии завоевали 121 медаль на чемпионате и первенстве ДФО
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Сборную Бурятии представляли 35 ушуистов школы «Золотой дракон»

С 3 по 5 февраля в Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу, посвящённые памяти Героя России Андрея Иванова. Спортсмены из Бурятии завоевали 121 медаль.


На высшую ступень пьедестала почёта чемпионата ДФО взошли Никита Васильев, Анна Леонова, Ренат Гаученов, Инга Пурбуева и Ксения Булычева.

Победителями же первенства ДФО стали Амгалан Жигжитов, София Дашинимаева, Анна Апрелкова, Захар Жданов, Валерия Попова, Алина Байдыш, Максар Жамсуев, Елизавета Ткачева, Аюша Базаров, Арина Раднаева, Алдар Дампилов, Дарья Тарнуева, Екатерина Гордеева и Алексей Хандархаев.

Призёрами первенства стали Никита Кадилов, Андрей Красняков, София, Бадмацыренова, Данил Васильев, Александр Бадеев, Алексей Благиных-Югов, Игорь Халбышкеев, Анна Баташова, Арьяна Галсанова, Мария Иванова

- Бурятские ушуисты отличились не только в личном первенстве, но и в парной работе. Так, в программе «дуйлянь» лучшие результаты показали: Анна Баташова и Арьяна Галсанова, Елизавета Ткачева и Алина Байдыш, Никита Кадилов и Данил Васильев. Серебряных наград удостоены София Бадмацыренова и Екатерина Гордеева, Анна Леонова и Инга Пурбуева. Бронзовые медали у Софи Дашинимаевой и Валерии Поповой, - отметили в минспорта Бурятии.



Всего за медали соревнований боролись более 200 спортсменов из Приморья, Приамурья, Хабаровского и Забайкальского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятии.

Бурятию представляли 35 ушуистов школы «Золотой дракон».


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