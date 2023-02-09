Бороться с пожарами в районе Бурятии будут с помощью квадроцикла

На нём планируют доставлять оборудование для тушения возгораний
В Селенгинский лесхоз прибыл квадроцикл для борьбы с лесными возгораниями. Новая лесопожарная техника поступила в муниципалитет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
- В нашем районе очень много гор и заболоченных участков. Если пожар возникнет в такой местности, потребуется надёжная и манёвренная техника, чтобы добраться до него, – пояснил руководитель лесхоза Александр Калёных.
Квадроцикл также планируют использовать для разведки лесного пожара и доставлять на нём оборудование для тушения. За четыре года действия федерального проекта «Сохранение лесов» в лесхозах Селенгинского района появилось 11 единиц лесопожарной техники – это бульдозер, трактор, автомобили повышенной проходимости, лодки и тягач.
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