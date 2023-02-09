В Бурятии не дождались прямого рейса из Улан-Удэ в Багдарин

Попасть в отдалённый район по воздуху пока не получится







Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Бурятии. Там подтвердили, что это направление в самом деле планировали открыть, но, судя по всему, желающих заниматься авиаперевозками не нашлось. Поиски, тем не менее, продолжаются.



- Министерство провело переговоры с авиакомпаниями, которые не привели к положительному результату, – приводит ответ ведомства «Баунт-инфо.24/7». – Транспортная доступность с селом Багдарин сейчас осуществляется по автомобильной дороге.





Жители Баунтовского района поинтересовались в местной группе «Баунт-инфо.24/7», почему до сих пор нет обещанного авиарейса «Улан-Удэ – Багдарин – Улан-Удэ».