В Бурятии не дождались прямого рейса из Улан-Удэ в Багдарин

Попасть в отдалённый район по воздуху пока не получится
Жители Баунтовского района поинтересовались в местной группе «Баунт-инфо.24/7», почему до сих пор нет обещанного авиарейса «Улан-Удэ – Багдарин – Улан-Удэ».
Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Бурятии. Там подтвердили, что это направление в самом деле планировали открыть, но, судя по всему, желающих заниматься авиаперевозками не нашлось. Поиски, тем не менее, продолжаются.
- Министерство провело переговоры с авиакомпаниями, которые не привели к положительному результату, – приводит ответ ведомства «Баунт-инфо.24/7». – Транспортная доступность с селом Багдарин сейчас осуществляется по автомобильной дороге.
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