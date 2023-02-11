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В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»

В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке

31 марта в Улан-Удэ пройдёт акустический концерт «Акустика в типографии». В центре креативных индустрий «Хэб Хаб» для зрителей выступит молодой дуэт «Максим Дашинимаев и Ariuna».

- Работать вместе музыканты начали совсем недавно, но уже успели завоевать любовь слушателей на шоу-кейсе «UU.SOUND» и международном музыкальном фестивале «Голос кочевников», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии. - Самый известный интервьюер Бурятии и юная очаровательная певица поют авторские, нежные песни на бурятском языке. Тематика песен: любовь, свобода, а также отношения человека с самим собой и с окружающим миром.

Дуэт исполнит композиции: «Тон харагдагуй», «Баншатай шулэн», «Баяртай», «Сайн амараарай» и другие.

Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ концерт Бурятия филармония

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