В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»

Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке



31 марта в Улан-Удэ пройдёт акустический концерт «Акустика в типографии». В центре креативных индустрий «Хэб Хаб» для зрителей выступит молодой дуэт «Максим Дашинимаев и Ariuna».



- Работать вместе музыканты начали совсем недавно, но уже успели завоевать любовь слушателей на шоу-кейсе «UU.SOUND» и международном музыкальном фестивале «Голос кочевников», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии. - Самый известный интервьюер Бурятии и юная очаровательная певица поют авторские, нежные песни на бурятском языке. Тематика песен: любовь, свобода, а также отношения человека с самим собой и с окружающим миром.



Дуэт исполнит композиции: «Тон харагдагуй», «Баншатай шулэн», «Баяртай», «Сайн амараарай» и другие.



Возрастное ограничение: 12+.

