По ночам до -35 градусов
В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается. В выходные в Бурятии ожидается умеренно морозная погода. По ночам местами похолодает до -35 градусов, а днём по-зимнему тепло – местами около десяти градусов мороза.
В пятницу, 10 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -30,-35, по Прибайкалью при облачности -14,-19, днём -8,-13, местами -14,-19.
В субботу, 11 февраля, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью и югу при облачности -13,-18, днём -8,-13, местами -14,-19.
В воскресенье, 12 февраля, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, днём -6,-11, местами -14,-19.
Выходные в Бурятии будут умеренно морозными
Общество, Фото:
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