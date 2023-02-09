Александр Фролов рассказал осуждённым о себе
Иркутскую исправительную колонию №4 посетил актёр Александр Фролов.
- Он побеседовал с осуждёнными, рассказал о профессии актёра и своём личном творческом пути. Ответил на многочисленные вопросы осуждённых, а по итогам встречи призвал всех к законопослушному поведению. Также они вместе посмотрели фильм с его участием, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Александр Фролов родился в Улан-Удэ. В большом кино дебютировал в 2010 году в фильме «Влюблён и безоружен» (16+). Известность актёру пришла после роли Аркадия (Каши) в фильме «Решала» (18+) и его продолжениях.
«Каша» из «Решалы» встретился с осуждёнными в Иркутской области
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