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Жителей района Бурятии попросили навести порядок перед сельскими играми

Жителей района Бурятии попросили навести порядок перед сельскими играми
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А прибайкальских бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике

С 27 февраля по 4 марта в Прибайкальском районе Бурятии пройдут очередные зимние сельские спортивные игры (возрастное ограничение – 6+). Подготовка к масштабному спортивному мероприятию началась ещё в январе. Участие в нём примут около 1000 человек из 22 муниципальных образований республики.

Глава района Сергей Семёнов тем временем обратился к прибайкальцам. Он отметил:  району «представилась уникальная возможность» провести XVI зимние сельские игры. Семёнов заявил: райадминистрация и оргкомитет стараются сделать всё для того, «чтобы этот праздник спорта прошёл успешно, зрелищно и ярко». Остальных тоже просят не оставаться в стороне.
 
- В подготовку вовлечены все службы района. Нам с вами необходимо навести порядок на придомовых территориях, а предпринимателям – пополнить ассортимент продукции и оформить фасады зданий приветственной символикой, – цитируют Семёнова в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Надеюсь на ваше понимание и уверен, что участники Игр по достоинству оценят традиционное гостеприимство Прибайкальского района.
 
Районный глава считает, что предстоящие соревнования станут «одним из главных событий зимнего спортивного сезона» и «придадут дополнительный импульс развитию физической культуры и спорта в районе и во всей республике».

Как сообщал «Байкал-Daily», участники посостязаются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккей с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.

- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказал ранее министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли. 
уборка сельские игры

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