Жителей района Бурятии попросили навести порядок перед сельскими играми

А прибайкальских бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике







Глава района Сергей Семёнов тем временем обратился к прибайкальцам. Он отметил: району «представилась уникальная возможность» провести XVI зимние сельские игры. Семёнов заявил: райадминистрация и оргкомитет стараются сделать всё для того, «чтобы этот праздник спорта прошёл успешно, зрелищно и ярко». Остальных тоже просят не оставаться в стороне.



- В подготовку вовлечены все службы района. Нам с вами необходимо навести порядок на придомовых территориях, а предпринимателям – пополнить ассортимент продукции и оформить фасады зданий приветственной символикой, – цитируют Семёнова в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Надеюсь на ваше понимание и уверен, что участники Игр по достоинству оценят традиционное гостеприимство Прибайкальского района.



Районный глава считает, что предстоящие соревнования станут «одним из главных событий зимнего спортивного сезона» и «придадут дополнительный импульс развитию физической культуры и спорта в районе и во всей республике».







Как сообщал «Байкал-Daily», участники посостязаются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккей с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.



- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказал ранее министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.



Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.



XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли.

