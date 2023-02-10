Днём до 12 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 10 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12.
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подготовка к празднику начнётся 17 февраля
В Листвянке состоится фестиваль ледовых скульптур
Финал мероприятия состоится 4 марта
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
Это касается случаев, где право на ЕДВ возникло после 1 января этого года
Горожане смогут получить отчёт с фотографиями факта вывоза отходов
Аюна Базаргуруева исполнила заглавную партию в опере «Аида»
Кроме этого, в аэропорту Кызыла появится международный пункт пропуска
На железной дороге в Слюдянке построен третий путь
Работы пройдут в 23 муниципальных образованиях республики
Голосование завершится 12 февраля
Он празднуется ежегодно во всем мире 9 февраля
Сборную Бурятии представляли 35 ушуистов школы «Золотой дракон»
Работы по выпуску собираются завершить до конца этого года
Для этой цели он увеличит численность сотрудников