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В Улан-Удэ без существенных осадков

В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём до 12 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 10 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12.
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