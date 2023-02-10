Днём до 12 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 10 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12.



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