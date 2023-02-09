Туристов призывают передвигаться только на аэролодках
Ледовая обстановка на озере Байкал остаётся сложной. Считается, что безопасен для передвижения по нему пешеходов прозрачный лёд толщиной от 15 см. Однако этой зимой он аномально тонкий.
- В этом году на территории республики не наблюдалось сильных и продолжительных морозов. В связи с этим лёд на озере не набрал достаточного объема и прочности. В разных районах толщина составляет от 15 до 70 см. Такие показатели считаются аномальными. Толщина льда в заливах колеблется от 50 см до 1 метра, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
Также на озере образуются широкие трещины протяжённостью до 10 км. В ночное время они слабо затягиваются льдом, что днём несёт смертельную угрозу для автомобилистов.
Выезд автотранспорта на ледовую поверхность Байкала вне ледовых переправ запрещен. За такое нарушение предусмотрено административное наказание, напомнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Наиболее безопасными для пассажиров сейчас являются аэролодки, которые могут передвигаться как по льду, так и по воде.
Лёд на Байкале этой зимой аномально тонкий
Общество, Фото:
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