В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников

Они будут действовать ровно 12 месяцев
В министерстве социальной защиты населения Бурятии дали разъяснения по ежемесячным выплатам на ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сейчас их перечисляют жителям республики, которые подали соответствующие заявления до 1 января 2023 года. Органы соцзащиты выплачивают, но сами не назначают эти пособия.
Их размер зависит от дохода семьи и составляет 50% (8003 рубля), 75% (12 тысяч 4 рубля 50 копеек) или 100% (16 006 рублей) от прожиточного минимума на ребёнка, действующего в Бурятии.
- Выплата назначается на 12 месяцев, – отметили в ведомстве. – По истечению срока заявления можно подать только на единое пособие
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Минсоцзащиты прекращает перечислять деньги при назначении единого пособия от социального фонда РФ на того же ребёнка.
Они будут действовать ровно 12 месяцев
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