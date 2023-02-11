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В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников

В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников
Общество,  Фото:pixabay.com
Они будут действовать ровно 12 месяцев

В министерстве социальной защиты населения Бурятии дали разъяснения по ежемесячным выплатам на ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сейчас их перечисляют жителям республики, которые подали соответствующие заявления до 1 января 2023 года. Органы соцзащиты выплачивают, но сами не назначают эти пособия.
 
Их размер зависит от дохода семьи и составляет 50% (8003 рубля), 75% (12 тысяч 4 рубля 50 копеек) или 100% (16 006 рублей) от прожиточного минимума на ребёнка, действующего в Бурятии.

- Выплата назначается на 12 месяцев, – отметили в ведомстве. – По истечению срока заявления можно подать только на единое пособие.

Минсоцзащиты прекращает перечислять деньги при назначении единого пособия от социального фонда РФ на того же ребёнка. 
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