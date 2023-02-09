09 февраля

08 февраля

Популярное

День зимних видов спорта вновь пройдёт в Бурятии.

День зимних видов спорта вновь пройдёт в Бурятии.
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках праздника в республике запланированы различные спортивные мероприятия

Бурятия присоединится ко Дню зимних видов спорта. С 11 февраля по 5 марта на различных площадках Улан-Удэ и в районах пройдут мероприятия по зимним видам спорта, к которым могут присоединиться все жители республики.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, соревнования по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта, а также конкурсы на знание Олимпийской тематики проведут на ледовой арене «IceМетр» и катках Улан-Удэ и республики, а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька».

- Особо крупными событиями уходящей зимы станут Лыжня России, всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей», ну и конечно же, Олимпийские игры регионального масштаба – XVI республиканские зимние сельские спортивные игры, - пояснил министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Возрастное ограничение: 0+.
спорт Бурятия Здоровый образ жизни зимние виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

День зимних видов спорта вновь пройдёт в Бурятии.
День зимних видов спорта вновь пройдёт в Бурятии.
Общество, 09.02.2023
В рамках праздника в республике запланированы различные спортивные мероприятия
В Бурятии не дождались прямого рейса из Улан-Удэ в Багдарин
В Бурятии не дождались прямого рейса из Улан-Удэ в Багдарин
Общество, 09.02.2023
Попасть в отдалённый район по воздуху пока не получится 
В Иркутске стартовал Байкальский международный арт-фестиваль
В Иркутске стартовал Байкальский международный арт-фестиваль
Общество, 09.02.2023
В нём принимают участие десять тысяч человек
Боксана из Бурятии вышла в финал турнира в Марокко
Боксана из Бурятии вышла в финал турнира в Марокко
Общество, 09.02.2023
Ещё одна спортсменка республики выиграла «бронзу» соревнований
Жителей района Бурятии попросили навести порядок перед сельскими играми
Жителей района Бурятии попросили навести порядок перед сельскими играми
Общество, 09.02.2023
А прибайкальских бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике
Бороться с пожарами в районе Бурятии будут с помощью квадроцикла
Бороться с пожарами в районе Бурятии будут с помощью квадроцикла
Общество, 09.02.2023
На нём планируют доставлять оборудование для тушения возгораний
В Туве состоится фестиваль оленеводов-2023
В Туве состоится фестиваль оленеводов-2023
Общество, 09.02.2023
В этом году он пройдёт 25 февраля
21 семья из Закаменск получила ключи от новых квартир
21 семья из Закаменск получила ключи от новых квартир
Общество, 09.02.2023
Накануне состоялась торжественная церемония открытия нового жилого дома
Улан-удэнку возмутила нацистская символика в центре города
Улан-удэнку возмутила нацистская символика в центре города
Общество, 09.02.2023
Она заявила, что с надписью ничего не могут сделать уже полгода
«Каша» из «Решалы» встретился с осуждёнными в Иркутской области
«Каша» из «Решалы» встретился с осуждёнными в Иркутской области
Общество, 09.02.2023
Александр Фролов рассказал осуждённым о себе
Лёд на Байкале этой зимой аномально тонкий
Лёд на Байкале этой зимой аномально тонкий
Общество, 09.02.2023
Туристов призывают передвигаться только на аэролодках
В столице Бурятии усиленно убирают снег
В столице Бурятии усиленно убирают снег
Общество, 09.02.2023
К борьбе с ним привлекли тяжёлую технику
Кот Степан поднимает боевой дух военным из Бурятии
Кот Степан поднимает боевой дух военным из Бурятии
Общество, 09.02.2023
Кот живёт в палатке волонтёров в Крыму
В Бурятии запечатлели забавную лису-охотницу
В Бурятии запечатлели забавную лису-охотницу
Общество, 09.02.2023
Лисичка добывала себе пропитание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^