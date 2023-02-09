День зимних видов спорта вновь пройдёт в Бурятии.

В рамках праздника в республике запланированы различные спортивные мероприятия



Бурятия присоединится ко Дню зимних видов спорта. С 11 февраля по 5 марта на различных площадках Улан-Удэ и в районах пройдут мероприятия по зимним видам спорта, к которым могут присоединиться все жители республики.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, соревнования по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта, а также конкурсы на знание Олимпийской тематики проведут на ледовой арене «IceМетр» и катках Улан-Удэ и республики, а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька».



- Особо крупными событиями уходящей зимы станут Лыжня России, всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей», ну и конечно же, Олимпийские игры регионального масштаба – XVI республиканские зимние сельские спортивные игры, - пояснил министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



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