Жители Бурятии устроили «охоту» на гусей-обнимусей

Плюшевые птицы уже обогнали по популярности акул из «Икеи»







Под занавес 2022 года на смену «икеевским» акулам пришли плюшевые гуси-обнимуси. Они тоже разных размеров, но все как подбор – белоснежные и удивительно мягкие. А ещё с ними можно вволю наобниматься. Отсюда и вторая часть названия – «обнимуси».



Белый гусь изначально был персонажем уморительной компьютерной игры в жанрах стелс и головоломки – он настоящим бедствием обрушился на английскую деревушку. Игроку нужно управлять птицей и выполнять разные поручения – к примеру, раздражать местных жителей и подстраивать различные шалости. Джи Хуйминг – менеджер компании «Jimmi Toys», которая первой начала изготавливать эти игрушки, рассказывал в ноябре каналу «360°», что там вдохновились как раз вышеупомянутой игрой.



Пик интереса к мягким гусям пришёлся на январь 2023 года. Покупают их в основном детям, но и взрослые тоже охотно обзаводятся плюшевыми птицами. На популярных сайтах интернет-пользователи пишут, что с ними очень приятно обниматься и можно запросто использовать их как подушку. Гусей возят на автомобилях и даже устраивают с ними фотосессии.



До Бурятии новый тренд дошёл буквально пару недель назад. Белоснежные игрушки заполонили сайты с бесплатными объявлениями – их продают и оптом, и рознично. В первом случае выходит дешевле, но жители республики предпочитают всё-таки «штучный» вариант. Причём раскупают наши землячки «обнимусей» как горячие пирожки. Автор одного из объявлений сообщил потенциальной покупательнице, что у него остался в наличии только 50-сантиметровый гусь. Остальных разобрали, и ближайшая поставка ожидается в течение десяти дней.



Размеры птиц и ценники разные. Самые маленькие и дешёвые – 50 сантиметров за 500 рублей. Затем идут 90 и 130 см. А самые большие – 160. Они же – самые дорогие: порядка двух тысяч рублей. На популярных маркетплейсах – более демократичные цены: 130-сантиметрового можно заказать за 959 рублей, а размером 160 см – за полторы.







Примерно пять лет назад весь мир сходил с ума от мягких акул от Ikea под названием Блохэй (Blåhaj). Россияне тоже повально покупали плюшевых рыб. Их помещали в обыденные интерьеры – «усаживали» за свой обеденный стол, в кресло либо в машину или укладывали на кровать, а потом публиковали с соцсетях забавные снимки с хэштегом #акулаизикеи.