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Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»

Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»
Общество,  Фото:pixabay.com
Поклонникам музыки представят хоровые произведения российских и зарубежных композиторов

13 марта в Улан-Удэ пройдёт «Вечер хоровой музыки». Концерт смешанного хора колледжа искусств имени П.И. Чайковского проведут в Бурятском драмтеатре.

- Необычные аранжировки знаменитых песен, танцевальные народные песни Испании, лучшие хоровые произведения российских, бурятских и зарубежных композиторов — всё это и многое другое мы услышим на концерте смешанного хора колледжа искусств имени Чайковского, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Художественный руководитель и дирижёр хора, лауреат международных и всероссийских конкурсов дирижёров, хормейстер БГАТОиБ – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина. Также в концерте примут участие старший хор 7 «б» класса СОШ №35 и Софья Алексеева (флейта).

Возрастное ограничение: 6+.
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