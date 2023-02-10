Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»

Поклонникам музыки представят хоровые произведения российских и зарубежных композиторов



13 марта в Улан-Удэ пройдёт «Вечер хоровой музыки». Концерт смешанного хора колледжа искусств имени П.И. Чайковского проведут в Бурятском драмтеатре.



- Необычные аранжировки знаменитых песен, танцевальные народные песни Испании, лучшие хоровые произведения российских, бурятских и зарубежных композиторов — всё это и многое другое мы услышим на концерте смешанного хора колледжа искусств имени Чайковского, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Художественный руководитель и дирижёр хора, лауреат международных и всероссийских конкурсов дирижёров, хормейстер БГАТОиБ – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина. Также в концерте примут участие старший хор 7 «б» класса СОШ №35 и Софья Алексеева (флейта).



Возрастное ограничение: 6+.

