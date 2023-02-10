В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров

Ближайший из них состоится в эти выходные



В Бурятии рассказали о предстоящих шахматных мероприятиях, которые пройдут с февраля по апрель этого года. Об этом сообщили в федерации шахмат республики.



С 11 по 12 февраля в Закаменске пройдёт республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов Закаменского района. С 25 по 26 февраля состоится турнир землячеств этнической Бурятии по шатару «Белый месяц». Его проведут в городском шахматном клубе Улан-Удэ.



С 28 февраля по 2 марта в рамках Зимних сельских спортивных игр пройдут соревнования по шахматам. Напомним, что игры состоятся в селе Турунтаево.



6 марта в городском шахматном клубе Улан-Удэ запланирован шахматный турнир ветеранов. С 18 по 19 марта здесь же будет проведено первенство Бурятии среди ветеранов-мужчин и женщин.



С 24 по 26 марта в Иволгинском дацане в очередной раз пройдёт международный шахматный турнир «Сагаалха». С 29 по 31 марта школьные коллективы посоревнуются в республиканском первенстве «Белая ладья» в городском шахматном клубе Улан-Удэ.



С 29 по 30 апреля состоится республиканский сельский шахматный турнир на призы академика РАН Бориса Базарова. Его проведут в улусе Хилгана Баргузинского района.



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