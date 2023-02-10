10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров

В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров
Общество,  Фото:pixabay.com
Ближайший из них состоится в эти выходные

В Бурятии рассказали о предстоящих шахматных мероприятиях, которые пройдут с февраля по апрель этого года. Об этом сообщили в федерации шахмат республики.

С 11 по 12 февраля в Закаменске пройдёт республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов Закаменского района. С 25 по 26 февраля состоится турнир землячеств этнической Бурятии по шатару «Белый месяц». Его проведут в городском шахматном клубе Улан-Удэ.

С 28 февраля по 2 марта в рамках Зимних сельских спортивных игр пройдут соревнования по шахматам. Напомним, что игры состоятся в селе Турунтаево.

6 марта в городском шахматном клубе Улан-Удэ запланирован шахматный турнир ветеранов. С 18 по 19 марта здесь же будет проведено первенство Бурятии среди ветеранов-мужчин и женщин.

С 24 по 26 марта в Иволгинском дацане в очередной раз пройдёт международный шахматный турнир «Сагаалха». С 29 по 31 марта школьные коллективы посоревнуются в республиканском первенстве «Белая ладья» в городском шахматном клубе Улан-Удэ.

С 29 по 30 апреля состоится республиканский сельский шахматный турнир на призы академика РАН Бориса Базарова. Его проведут в улусе Хилгана Баргузинского района.

Возрастное ограничение: 0+.
шахматы Бурятия спорт турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обсудили дефицит кадров в районной больнице
В Бурятии обсудили дефицит кадров в районной больнице
Общество, 10.02.2023
Михаил Филичев провёл рабочую встречу в Хоринском районе
И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе
И.о. прокурора Бурятия провёл рабочую встречу в Кижингинском районе
Общество, 10.02.2023
Михаил Филичев также побывал в новой модельной библиотеке 
Алексей Ересько предложил в Чите создать аллеи мальчиков и девочек
Алексей Ересько предложил в Чите создать аллеи мальчиков и девочек
Общество, 10.02.2023
Идею выдвинул замруководителя минстроя РФ 
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер хоровой музыки»
Общество, 10.02.2023
Поклонникам музыки представят хоровые произведения российских и зарубежных композиторов
В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров
В Бурятии пройдут 8 шахматных турниров
Общество, 10.02.2023
Ближайший из них состоится в эти выходные
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, 10.02.2023
Днём до 12 градусов мороза 
В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, 09.02.2023
Подготовка к празднику начнётся 17 февраля
На фестивале на Байкале проведут 23 церемонии бракосочетания
На фестивале на Байкале проведут 23 церемонии бракосочетания
Общество, 09.02.2023
В Листвянке состоится фестиваль ледовых скульптур
В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов
В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов
Общество, 09.02.2023
Финал мероприятия состоится 4 марта
В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию
В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию
Общество, 09.02.2023
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически
Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически
Общество, 09.02.2023
Это касается случаев, где право на ЕДВ возникло после 1 января этого года
В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора
В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора
Общество, 09.02.2023
Горожане смогут получить отчёт с фотографиями факта вывоза отходов
Бурятская певица исполнила ведущую партию в Мариинском театре
Бурятская певица исполнила ведущую партию в Мариинском театре
Общество, 09.02.2023
Аюна Базаргуруева исполнила заглавную партию в опере «Аида»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^