Кот Степан поднимает боевой дух военным из Бурятии

Кот живёт в палатке волонтёров в Крыму
В полевом лагере в городе Джанкой в Крыму, где волонтёры Бурятии помогают нашим военнослужащим, живёт теперь кот Степан. Ещё в середине зимы пушистый друг пришёл в палатку волонтеров и остался здесь жить, рассказали представители «Молодой гвардии» из Бурятии.
Ранее Степан жил в палатке беженцев, что стало причиной переезда кота – никто не знает. Но в новом доме его приняли с заботой и любовью, среди военнослужащих он более известен как «кент».
- Бывает, он часто пропадает, но всё же возвращается грязным, подбитым и голодным. Позже мы узнали, что кот ходит за «ленту» – перебегает за границу. Мы же его откармливаем хорошо, затем он отсыпается и снова убегает за границу, — рассказала волонтёр Лидия Дымбрылова.
Кот живёт в палатке волонтёров в Крыму
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