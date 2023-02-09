Кот Степан поднимает боевой дух военным из Бурятии









В полевом лагере в городе Джанкой в Крыму, где волонтёры Бурятии помогают нашим военнослужащим, живёт теперь кот Степан. Ещё в середине зимы пушистый друг пришёл в палатку волонтеров и остался здесь жить, рассказали представители «Молодой гвардии» из Бурятии.Ранее Степан жил в палатке беженцев, что стало причиной переезда кота – никто не знает. Но в новом доме его приняли с заботой и любовью, среди военнослужащих он более известен как «кент».- Бывает, он часто пропадает, но всё же возвращается грязным, подбитым и голодным. Позже мы узнали, что кот ходит за «ленту» – перебегает за границу. Мы же его откармливаем хорошо, затем он отсыпается и снова убегает за границу, — рассказала волонтёр Лидия Дымбрылова.