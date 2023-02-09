В Бурятии запечатлели забавную лису-охотницу

На днях в Заиграевском районе Бурятии слева от дороги возле туркомплекса «Степной кочевник» заметили большую забавную лису. По словам директора этнокомплекса Светланы Цыбикдоржиевой, рыжая плутовка «мышковала».
- Забавно, как она прыгает, - написала Светлана Цыбикдоржиева на своей странице в соцсети.
Жители Бурятии частенько замечают лис. Так, недавно в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ заметили рыжую красавицу. Она настолько привыкла к людям, что совершенно перестала их бояться. Горожане же, напротив, обеспокоились, опасаясь угрозы бешенства.
В начале неделе ветеринары сообщили о найденном трупе лисы на Верхней Берёзовке в столице Бурятии. Специалисты провели исследование, бешенство не обнаружено.