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В Бурятии запечатлели забавную лису-охотницу

В Бурятии запечатлели забавную лису-охотницу
Общество, 
Лисичка добывала себе пропитание

На днях в Заиграевском районе Бурятии слева от дороги возле туркомплекса «Степной кочевник» заметили большую забавную лису. По словам директора этнокомплекса Светланы Цыбикдоржиевой, рыжая плутовка «мышковала».

- Забавно, как она прыгает, - написала Светлана Цыбикдоржиева на своей странице в соцсети.

 

Жители Бурятии частенько замечают лис. Так, недавно в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ заметили рыжую красавицу. Она настолько привыкла к людям, что совершенно перестала их бояться. Горожане же, напротив, обеспокоились, опасаясь угрозы бешенства. 

В начале неделе ветеринары сообщили о найденном трупе лисы на Верхней Берёзовке в столице Бурятии. Специалисты провели исследование, бешенство не обнаружено
дикие животные лисицы

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