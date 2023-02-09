В сезон гриппа и ОРВИ жителям Бурятии советуют чаще убираться дома

О гигиене жилых помещений напомнили в Роспотребнадзоре



В сезон гриппа и ОРВИ особое внимание следует уделять уборке в жилых помещениях, например, в квартире или в частном доме. Рекомендации дало управление Роспотреднадзора по Бурятии.



Для начала во всех комнатах необходимо протереть пыль и пропылесосить. Мусор может оказаться в неожиданных местах – например, под диваном или за шкафом. Вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью следует дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки рекомендуется протирать салфеткой с антисептиком выключатели. То же касается спинок стульев, не обитых мягкими материалами, поверхностей столов и журнальных столиков.



Заканчивать уборку необходимо ванной комнатой и санузлом.



Уборку санузла необходимо проводить следующим образом:



- Из санузла нужно вынести все лишние предметы, освободить шкафчики. Убрать косметические средства с полок, ванной. Вынести коврики (их следует стирать регулярно);



- После того, как вы освободили пространство, откройте окно или включите вентиляцию, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхностях.



- Затем нужно подготовить необходимый инвентарь, губки, тряпки и моющие средства. Не рекомендуется использовать жёсткие щётки и химические средства, содержащие кислоты, так как они могут нанести значительный вред поверхностям и поцарапать их;



- Для начала необходимо убрать пыль с верхних уголков комнаты;



- Протереть влажной тряпкой осветительные приборы от пыли;



- Помыть плитку сверху-вниз специальным дезинфицирующим средством для мытья плитки и кафеля;



- Обязательно обработать двери и дверные ручки. Также обработать шкафчики и ручки шкафчиков. Обрабатывать следует мыльным раствором или дезинфицирующим средством;



- Уделите особое внимание порогу, где скапливается грязь;



- Затем почистите и отполируйте зеркальные поверхности. Чтобы не оставалось разводов, рекомендуется использовать средства, содержащие спирт;



- Тщательно отмойте ванну, унитаз и раковину с помощью специального моющего средства для ванной и туалета с бактерицидным действием;



- Мыть пол следует с использованием дезинфицирующего средства для мытья полов, особенно в уголках, где расположена сантехника;



- После уборки дайте помещению проветриться до сухости;



- В завершение поставьте обратно косметику, средства по уходу за телом и другие предметы. Полотенца замените на свежие.



После уборки руки необходимо обработать кожным антисептиком. При его отсутствии нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая в течение 15-20 секунд, а затем смыть тёплой водой.



Генеральную уборку рекомендуется проводить после праздников, приёма большого количества гостей, а в период гриппа и ОРВИ раз в две недели.



Регулярную влажную уборку в жилых помещениях Роспотребнадзор рекомендует проводить один-два раза в неделю.



Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что при проведении уборки рекомендуется два раза в год стирать шторы. Окна необходимо мыть два раза в год весной и осенью, если они выходят во двор, а если на проезжую часть, до четырёх раз в год.



