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В столице Бурятии усиленно убирают снег

В столице Бурятии усиленно убирают снег
Общество,  Фото:администрация Улан-Уджэ
К борьбе с ним привлекли тяжёлую технику

В столице Бурятии продолжают убирать снег. Минувшей ночью февраля на дорогах города непрерывно работала тяжёлая техника – грейдеры, лаповые снегопогрузчики, тракторы-щётки и большегрузные машины. В порядок привели улицы Сухэ-Батора, Ранжурова, Ербанова, Геологическая, Жуковского, Хахалова, Добролюбова и бульвар Карла Маркса.

Грейдер срезал снежные наросты на дорогах общей протяжённостью в семь с лишним километров в микрорайоне Загорск. Ранним утром коммунальщики приступили к вывозу снежных валов – для этого задействовали мини-погрузчик и самосвалы.

В четверг, 9 февраля, сотрудники городского комбината по благоустройству будут вывозить снег в 140а квартале, микрорайоне Мясокомбинат, на улицах Добролюбова, Банзарова, Набережная, Амагаева и Герцена и в переулке Герцена.

Возле мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, у Гостиных рядов, а также на улицах Бограда, Бабушкина, Туполева, Краснодонская, Столичная и Хоца Намсараева расчистят пешеходные зоны. Всего с начала зимы с улиц в Улан-Удэ вывезли более 50 тысяч кубометров снега. Сообщить о скользких участках можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефонам 8 (3012) 379-646 или 380-838
уборка снега

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