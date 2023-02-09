В столице Бурятии усиленно убирают снег

К борьбе с ним привлекли тяжёлую технику



В четверг, 9 февраля, сотрудники городского комбината по благоустройству будут вывозить снег в 140а квартале, микрорайоне Мясокомбинат, на улицах Добролюбова, Банзарова, Набережная, Амагаева и Герцена и в переулке Герцена.



Возле мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, у Гостиных рядов, а также на улицах Бограда, Бабушкина, Туполева, Краснодонская, Столичная и Хоца Намсараева расчистят пешеходные зоны. Всего с начала зимы с улиц в Улан-Удэ вывезли более 50 тысяч кубометров снега. Сообщить о скользких участках можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефонам 8 (3012) 379-646 или 380-838



Грейдер срезал снежные наросты на дорогах общей протяжённостью в семь с лишним километров в микрорайоне Загорск. Ранним утром коммунальщики приступили к вывозу снежных валов – для этого задействовали мини-погрузчик и самосвалы.