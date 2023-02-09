В заказнике в Иркутской области увидели «снежного комара»

Эти таинственные насекомые пока мало изучены
Комары на снегу встретились научным сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в заказнике Красный Яр. Несмотря на 13-градусный мороз, шестиногие бескрылые насекомые двигались.
Об обстоятельствах встречи рассказала научный сотрудник природоохранного учреждения Наталья Оловянникова.
- Январь, февраль и март – время проведения учётов, и в заказник мы с коллегой приехали именно с этой целью. Я орнитолог, ориентировалась на птиц; вдруг заметила движение под ногами на лыжне. Пригляделась, а там «снежный комар», довольно бодрый. За пять последних лет я их уже наблюдала в заказнике пару раз, и всё же такие встречи - редкость. Так как фотоаппарат был под рукой, сняла видео и сделала несколько фотографий. Всю собранную информацию мы обработаем и сохраним, вместе с созданным за 12 дней наблюдений температурным графиком. За несколько дней до этой встречи в заказнике были зафиксированы температуры свыше 40 градусов ниже ноля, а на момент встречи мороз был порядка 13-ти градусов. Возможно, что на поверхности снега было несколько теплее, хотя погода была пасмурной, - рассказала Наталья Оловянникова.
По данным энтомологов, зимний бескрылый комар более известен как хионея. Учёными описано несколько десятков видов в северном полушарии планеты, и всё же многое из жизни хионеи пока – тайна. Чем они питаются, как размножаются, как находят партнёров и вообще живут в почвенной подстилке под снегом? Пока удалось приоткрыть завесу над тем, почему хионея не замерзает при отрицательных температурах. В её гемолимфе был обнаружен «антифриз», - сахарная трегалоза.
И да, снежный комар не кусается, рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
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Общество, Фото:
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