Боксана из Бурятии вышла в финал турнира в Марокко

Ещё одна спортсменка республики выиграла «бронзу» соревнований



В Марракеше завершилась полуфинальная стадия международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI серии «Золотой пояс». Во вторник и среду в 1/2 выступили 22 российских боксёра, сообщает федерация бокса России.



В среду, в вечерней части программы боксана из Бурятии Людмила Воронцова в весовой категории до 57 кг добыла путёвку в финал, уверенно победив соперницу из Испании. Ещё одна спортсменка республики Наталья Шадрина, выступающая за сборную Сербии, завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.



Финалы в Марракеше запланированы на пятницу, 10 февраля. Российские боксёры примут участие в 17 финальных боях из 25.

