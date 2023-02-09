Иркутские врачи провели сложную операцию на деформированном позвоночнике

Общество, Фото: Иркутская детская клиническая больница

У 13-летней девочки был сильный сколиоз



В Иркутской областной детской больнице врачи-нейрохирурги провели 13-летней девочке сложную операцию на деформированном позвоночнике.



Доктор медицинских наук Сергей Ларионов и кандидат медицинских наук Виталий Потапов усилили позвоночник американской системой, предназначенной для исправления сложных деформаций. Металлическая «система координат» длиной около 40 сантиметров теперь навсегда останется в теле девушки, рассказали в больнице.



Операция длилась больше трёх часов. Её сопровождали несколько анестезиологов-реаниматологов, которые позволили пациентке выдерживать многочасовую и травматичную процедуру.



- Доктор Потапов занимается хирургией позвоночника прицельно, — говорит лечащий врач, нейрохирург Анастасия Метляева. — У него большой стаж и опыт работы. Ассистировать такому профессионалу — большая честь для меня.



- Потребность в таких операциях высокая, - говорит Сергей Ларионов. — Ранее детей с 3-4 степенью сколиоза мы направляли в Санкт-Петербург в институт Турнера. Сейчас осваиваем с помощью коллег технологию проведения таких высокотехнологичных операций. Наша задача выполнять их в Иркутске.



Сколиоз — это не только косметический дефект и снижение качества жизни больного ребёнка. Страдают внутренние органы, которые сместились со своего привычного места. При отсутствии коррекции заболевание быстро прогрессирует и ведёт к тяжелой инвалидности.



После операции девочка чувствует себя хорошо, сообщают врачи. Боли ещё сохраняются, это обусловлено большим объемом вмешательства. Восстановительный период при таких операциях длительный.



Пока девочке можно будет только стоять или лежать. Сидеть пока нельзя. К концу недели нейрохирурги планируют поставить её на ноги, чтобы она начала понемногу ходить.



