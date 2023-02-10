Ставшая лицом бренда Чеховой красавица из Аги поборется за звание «Миссис Бурятия»

Она уже отправила заявку на конкурс







- Очень долго думала над этим. Мне позвонили на следующий день после заполнения анкеты, а потом на почту пришло уведомление о кастинге, – поделилась Наталья в «сторис» в своём личном аккаунте в соцсетях. – Если пройду кастинг и меня утвердят, хочу представлять на конкурсе свой родной, любимый Агинский Бурятский округ.











Девушка раскрыла интригу уже в следующих «сторис». Как выяснилось, она намерена побороться за звание Девушка раскрыла интригу уже в следующих «сторис». Как выяснилось, она намерена побороться за звание «Миссис Бурятия» (возрастное ограничение – 16+). Дашиева отметила, что уже ищет мастера и визажиста в Улан-Удэ. Если её утвердят, начнётся и набор спонсоров.









Анфиса Чехова сделала агинскую красавицу лицом своего бренда после громкого скандала. Он разгорелся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Звезда обронила её во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую ведёт вместе с Авророй. Тогда знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».