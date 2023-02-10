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Ставшая лицом бренда Чеховой красавица из Аги поборется за звание «Миссис Бурятия»

Ставшая лицом бренда Чеховой красавица из Аги поборется за звание «Миссис Бурятия»
Общество,  Фото:личная страница
Она уже отправила заявку на конкурс

Летом 2021-го уроженка Агинского Бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева)  стала лицом бренда одежды «By. Che» от известной российской телеведущей Анфисы Чеховой, а в ноябре того же года заняла призовое место на мировом конкурсе красоты. Накануне девушка сообщила: после перерыва, который длился почти два года, она решила вернуться к участию в конкурсах и уже подала заявку на один из них – «очень интересный и красивый».

- Очень долго думала над этим. Мне позвонили на следующий день после заполнения анкеты, а потом на почту пришло уведомление о кастинге, – поделилась Наталья в «сторис» в своём личном аккаунте в соцсетях. – Если пройду кастинг и меня утвердят, хочу представлять на конкурсе свой родной, любимый Агинский Бурятский округ.



Девушка раскрыла интригу уже в следующих «сторис». Как выяснилось, она намерена побороться за звание «Миссис Бурятия» (возрастное ограничение – 16+). Дашиева отметила, что уже ищет мастера и визажиста в Улан-Удэ. Если её утвердят, начнётся и набор спонсоров.


Анфиса Чехова сделала агинскую красавицу лицом своего бренда после громкого скандала. Он разгорелся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Звезда обронила её во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую ведёт вместе с Авророй. Тогда знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».

Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки Бурятии, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором ещё раз попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. 

конкурс красоты миссис Бурятия

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