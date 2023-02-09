Посмотреть её можно будет 22 февраля в Бурятском оперном театре
Бурятский театр оперы и балета приготовил для жителей республики подарок на Сагаалган. Во второй день праздника Белого месяца, 22 февраля, состоится показ национальной оперы «Энхэ-Булат Батор».
- Эпическая опера Маркиана Фролова на бурятском языке повествует о национальном герое. В основе сюжета оперы лежит старинное народное сказание о Шоно-баторе. Либретто написал Намжил Балдано. Премьера оперы состоялась еще в 1940 году, и с тех пор неоднократно ставилась в театре, - рассказали в пресс-службе театра.
22 февраля жителям Бурятии покажут современную версию спектакля в постановке режиссёра Олега Юмова. Художником постановки выступила Мария Вольская.
По словам Олега Юмова, спектакль получился очень зрелищным и даже немного «фэнтезийным».
- Для меня это тоже был на тот момент большой эксперимент, потому что я не оперный режиссёр. В музыкальном театре другие правила игры, нежели в драматическом. История передаётся не через слово, а через пение и музыку. Отмечу, что архаики в постановке нет. Визуально она современная, костюмы стилизованные. Оперу «Энхэ-Булат батор» показывают не так часто. Поэтому, думаю, стоит прийти, послушать красивую музыку, посмотреть красивую картинку и подумать. Кто мы сегодня? Ради чего живём? Мы все ищем какие-то ориентиры в жизни, ищем своего героя, — говорит Олег Юмов.
В постановке задействованы хор, балет, симфонический оркестр под руководством Валерия Волчанецкого и, конечно, ведущие солисты оперной труппы: Билигма Ринчинова Мунхзул Намхай Дамба Занданов, заслуженные артисты Бурятии Данзан Бальжинимаев Эдуард Жагбаев, Александр Хандажапов и другие.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ покажут оперу «Энхэ-Булат Батор» в постановке Олега Юмова
Общество, Фото:
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