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В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов

В Улан-Удэ проведут вокальный конкурс среди педагогов
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал мероприятия состоится 4 марта

В Улан-Удэ продолжается приём заявок для участия в открытом вокальном конкурсе среди педагогов «Поющие сердцем». Мероприятие проводится в рамках празднования Года педагога и наставника и столетия Республики Бурятия.

Конкурс пройдёт по следующим номинациям: «Соло», «Дуэты и трио», «Ансамбли» (до 12 человек, максимальное количество микрофонов – 8), «Хоры» (от 12 человек, максимальное количество микрофонов - 8). А также по направлениям (по выбору): академическое, народное, эстрадное, авторское и a cappella. Заявки принимаются до 27 февраля включительно на электронную почту: [email protected]

Вокальный конкурс проводится в два этапа в городском дворце детского (юношеского) творчества. Первый отборочный этап состоится 4 марта с 9:00 до 13:00. Финал мероприятия пройдёт в этот же день в в 16:00. Генеральная репетиция состоится в 15.00. Об этом сообщает пресс-служба дома творчества Советского района «Форус».

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Бурятия конкурс вокальный конкурс педагоги

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