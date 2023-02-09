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Село в Бурятии начал подготовку к юбилею с обновления заборов

Село в Бурятии начал подготовку к юбилею с обновления заборов
Общество,  Фото:СП "Хоринское"
Местная администрация обратилась к односельчанам

Всем владельцам усадеб и учреждениям села Хоринск необходимо привести в порядок внешний вид строений. С таким обращением к местным жителям выступила местная администрация. Это связано с празднованием столетия Хоринского района Бурятии.

- Всем владельцам усадеб и учреждениям района необходимо привести внешний вид строений и ограждений в презентабельное состояние: уборка прилегающих территорий, ремонт (замена) заборов, палисадников и фасадов зданий, государственным учреждениям проверить состояние государственных флагов, - сообщили в администрации сельского поселения «Хоринское».

Для создания торжественной атмосферы здесь также предложили на встречу юбилея оформить поздравительные баннеры или плакаты, вынести почётные доски учреждений на улицу для обзора жителями и гостями села.
юбилей

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