В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана

Подготовка к празднику начнётся 17 февраля
21 февраля наступит новый год по буддийскому календарю – год Синеватого Зайца стихии Вода. По буддийской традиции перед встречей Сагаалгана принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана в Бурятии.
17 февраля, в пятницу, в 17 часов ламы Иволгинского дацана проведут ритуал «Балин адисалга» («Благословение подношений»), специально изготовленных к Сагаалгану.
18 февраля, в субботу, и 19 февраля, в воскресенье, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти защитников учения – «Арбан Хангал» (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования учению Будды.
Кроме этого, 19 февраля в 17:00 будет проведён молебен «Табан Харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда. Сюда входят молитвы, обращённые к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зелёной Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).
В 18:00 ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костер. Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения.
Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костёр.
20 февраля – день поста («Бутуу удэр» или «закрытый день»). С 9:00 пройдёт молебен «Мандал Шива» («Восхваление Зелёной Тары»). В 17:00 начнётся ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» («Благословения подношений»). В 19:00 состоится молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.
21 февраля, во вторник, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен «Цедор Лхамо». Будет отмечаться наступление Сагаалгаана. Пройдёт обмен хадаками, будет проведён ритуал призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.
Со 2 по 16 лунные сутки Белого месяца ламы будут читать особый молебен – «Монлам Ченмо» («Великий молебен»). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 22 февраля по 9 марта.
При этом на второй день Сагаалгана, 22 февраля, принято вывешивать хий морин – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения флажков ветра удачи – «Хий морин сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.
8 марта будет прочитан «Додудба» – текст из сутры Праджняпарамиты. 9 марта в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.
В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финал мероприятия состоится 4 марта
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
Это касается случаев, где право на ЕДВ возникло после 1 января этого года
Горожане смогут получить отчёт с фотографиями факта вывоза отходов
Аюна Базаргуруева исполнила заглавную партию в опере «Аида»
Кроме этого, в аэропорту Кызыла появится международный пункт пропуска
На железной дороге в Слюдянке построен третий путь
Работы пройдут в 23 муниципальных образованиях республики
Голосование завершится 12 февраля
Он празднуется ежегодно во всем мире 9 февраля
Сборную Бурятии представляли 35 ушуистов школы «Золотой дракон»
Работы по выпуску собираются завершить до конца этого года
Для этой цели он увеличит численность сотрудников
Плюшевые птицы уже обогнали по популярности акул из «Икеи»
В рамках праздника в республике запланированы различные спортивные мероприятия