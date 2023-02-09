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В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана

В дацане Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Подготовка к празднику начнётся 17 февраля

21 февраля наступит новый год по буддийскому календарю – год Синеватого Зайца стихии Вода. По буддийской традиции перед встречей Сагаалгана принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана в Бурятии.

17 февраля, в пятницу, в 17 часов ламы Иволгинского дацана проведут ритуал «Балин адисалга» («Благословение подношений»), специально изготовленных к Сагаалгану.

18 февраля, в субботу, и 19 февраля, в воскресенье, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти защитников учения – «Арбан Хангал» (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования учению Будды.

Кроме этого, 19 февраля в 17:00 будет проведён молебен «Табан Харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда. Сюда входят молитвы, обращённые к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зелёной Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).

В 18:00 ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костер. Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения.

Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костёр.

20 февраля – день поста («Бутуу удэр» или «закрытый день»). С 9:00 пройдёт молебен «Мандал Шива» («Восхваление Зелёной Тары»). В 17:00 начнётся ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» («Благословения подношений»). В 19:00 состоится молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.

21 февраля, во вторник, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен «Цедор Лхамо». Будет отмечаться наступление Сагаалгаана. Пройдёт обмен хадаками, будет проведён ритуал призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.

Со 2 по 16 лунные сутки Белого месяца ламы будут читать особый молебен – «Монлам Ченмо» («Великий молебен»). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 22 февраля по 9 марта.

При этом на второй день Сагаалгана, 22 февраля, принято вывешивать хий морин – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения флажков ветра удачи – «Хий морин сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.

8 марта будет прочитан «Додудба» – текст из сутры Праджняпарамиты. 9 марта в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.

Бурятия дацан Иволгинский дацан Сагаалган Сангха буддизм Праздники

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