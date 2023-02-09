В Бурятии прошёл турнир по волейболу на Кубок Боевого братства

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

В соревнованиях участвовали 10 команд из старшеклассников



В селе Кижинга в Бурятии прошёл районный турнир по волейболу «Кубок Боевого братства». Одним из учредителей турнира выступило отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Хоринскому и Кижингинскому районам.



В соревнованиях приняли участие 10 команд учащихся 10-11-х классов Кижингинского района – по пять команд юношей и девушек.



Судьей турнира стал сотрудник ОВО старший сержант полиции Аламжи Балданов, кандидат в мастера спорта по волейболу. Он в прошлом году в составе сборной Кижингинского района стал чемпионом в мужском волейболе.



- Волейбол – это зрелищный вид спорта, он сплачивает участников, учит играть в команде. В нашем отделении также есть своя сборная по волейболу, мы принимаем участие в районных и республиканских соревнованиях. Вхожу в сборную команду по волейболу в территориальном управлении Росгвардии, - рассказал Аламжи Балданов.



Первые места среди юношей и среди девушек заняла команда «Эдэрмэг». Также были определены лучшие нападающие, связующие и игроки турнира, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



