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В Бурятии прошёл турнир по волейболу на Кубок Боевого братства

В Бурятии прошёл турнир по волейболу на Кубок Боевого братства
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В соревнованиях участвовали 10 команд из старшеклассников

В селе Кижинга в Бурятии прошёл районный турнир по волейболу «Кубок Боевого братства». Одним из учредителей турнира выступило отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Хоринскому и Кижингинскому районам.

В соревнованиях приняли участие 10 команд учащихся 10-11-х классов Кижингинского района – по пять команд юношей и девушек.

Судьей турнира стал сотрудник ОВО старший сержант полиции Аламжи Балданов, кандидат в мастера спорта по волейболу. Он в прошлом году в составе сборной Кижингинского района стал чемпионом в мужском волейболе.

- Волейбол – это зрелищный вид спорта, он сплачивает участников, учит играть в команде. В нашем отделении также есть своя сборная по волейболу, мы принимаем участие в районных и республиканских соревнованиях. Вхожу в сборную команду по волейболу в территориальном управлении Росгвардии, - рассказал Аламжи Балданов.

Первые места среди юношей и среди девушек заняла команда «Эдэрмэг». Также были определены лучшие нападающие, связующие и игроки турнира, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

спорт волейбол

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