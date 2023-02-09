Жители райцентра в Бурятии отпускают собак с привязи

Теперь безответственных хозяев животных ждут штрафы











Владельцев четырёх собак уже установили. Им направят извещения об обязательной явке в администрацию для составления протокола об административном правонарушении.



За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы. В группе «Бичура-инфо. 24/7» напомнили: их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей. Столько же придётся выложить за нарушение регистрации и если оставшаяся без присмотра собака напала на человека.





Накануне в селе Бичура устроили «собачий» рейд, в котором приняли участие сотрудники республиканского управления ветеринарии, специалисты сектора выездного контроля и отдела развития агропромышленного комплекса райадминистрации. Они насчитали 17 псов, в том числе 10 – хозяйских. Вопреки требованиям, животные были не на привязи.