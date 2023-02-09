В Бурятии новорождённому телёнку ампутировали часть ног

Общество, Фото: Тункинский филиал БУ ветеринарии "БРСББЖ"

Телёнок был едва живой, когда его обнаружили владельцы



В один очень морозных дней у жителей Тункинского района Бурятии отелилась корова. Хозяева обнаружили новорождённого телёнка утром, он сильно замёрз и был при смерти.



Телёнка сразу же затащили его домой и укрыли. Затем сельчане обратились за помощью к ветеринарам.



- При осмотре у телёнка диагностировали обморожения тканей задних конечностей в области путового сустава. Хозяева просили хоть чем-то помочь. Специалистами была проведена частичная ампутация путовых суставов у телёнка после обморожения с целью предотвращения септицимии, - рассказали в Тункинском филиале ветеринарии.



Лечение будет продолжено.

