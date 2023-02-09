Телёнок был едва живой, когда его обнаружили владельцы
В один очень морозных дней у жителей Тункинского района Бурятии отелилась корова. Хозяева обнаружили новорождённого телёнка утром, он сильно замёрз и был при смерти.
Телёнка сразу же затащили его домой и укрыли. Затем сельчане обратились за помощью к ветеринарам.
- При осмотре у телёнка диагностировали обморожения тканей задних конечностей в области путового сустава. Хозяева просили хоть чем-то помочь. Специалистами была проведена частичная ампутация путовых суставов у телёнка после обморожения с целью предотвращения септицимии, - рассказали в Тункинском филиале ветеринарии.
Лечение будет продолжено.
В Бурятии новорождённому телёнку ампутировали часть ног
Общество, Фото:
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