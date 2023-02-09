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В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора

В Иркутске запущен онлайн-мониторинг вывоза мусора
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане смогут получить отчёт с фотографиями факта вывоза отходов

Онлайн-мониторинг вывоза твёрдых коммунальных отходов запустил региональный экологический оператор в Иркутске. Горожане могут воспользоваться сервисом на главной странице сайта «РТ-НЭО Иркутск».

– Иркутяне теперь имеют возможность самостоятельно отслеживать факты вывоза мусора с открытых контейнерных площадок – фотоотчёт выкладывают ежедневно. Также на сайте размещена информация о точном времени выполнения работ, мусоровозе и собственнике площадки, который занимается её содержанием. Кроме этого, фиксируются случаи, когда контейнер очистить невозможно из-за припаркованного автотранспорта. Такие ситуации в индивидуальном порядке отрабатывают представители управляющих организаций с владельцами машин, – прокомментировали в комитете по управлению Свердловским округом Иркутска.

– Жители оценивают нашу работу по своевременному вывозу мусора и чистым контейнерным площадкам. Поэтому нам важно, чтобы люди могли получать оперативную информацию и оценивать качество услуги по обращению с ТКО, опираясь на фактические данные. Это одно из первых подобных решений, реализованных на территории Российской Федерации. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона, – подчеркнули в ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Чтобы воспользоваться сервисом, на странице сайта необходимо перейти в раздел «Публичная карта контейнерных площадок». Далее выбрать район города и ввести адрес контейнерной площадки (либо выбрать её на предложенной карте). После этого в поле слева появится отчёт за последние 7 дней с фотографиями факта вывоза ТКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск мусор мониторинг

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