Для этой цели он увеличит численность сотрудников
На фоне значительного роста объёма перевозок и расширения маршрутной сети в летнем расписании 2023 года аэропорт Читы планирует перевести работу аэровокзала на круглосуточный режим. По словам директора по производству аэропорта «Кадала» Дениса Каминского, в читинском аэропорту с каждым годом увеличивается количество рейсов и, соответственно, пассажиров.
- Так, в 2021 году аэропорт Читы обслужил более полумиллиона пассажиров, в 2022 году – 580 тысяч пассажиров. В 2023 откроются новые рейсы в Кемерово, Сочи и Санкт-Петербург. Согласно прогнозным данным, в нынешнем году аэропорт преодолеет планку в 600 тысяч пассажиров, - рассказал Денис Каминский.
Для перехода на круглосуточный режим работы аэровокзала, в том числе, необходимо оперативно доукомплектовать штатное расписание в соответствии с расчётными показателями, поскольку в любое время суток открытый аэропорт должен обеспечивать функционирование всех ответственных служб.
- В настоящее время аэропорт ведёт подбор персонала на должности фельдшера, грузчика, водителя категорий C, D, тракториста категорий B, C, инспектора по досмотру, спасателя, мойщика воздушных судов, повара, комплектовщика бортового питания, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Аэропорт Читы перейдёт на 24-часовой режим работы
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