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ЗАГСы в двух районах Бурятии приостановили работу

ЗАГСы в двух районах Бурятии приостановили работу
Общество,  Фото:pixabay.com
Они закрылись на два дня

Жителей Прибайкальского и Окинского районов Бурятии предупредили об изменениях графика работы местных отделов ЗАГС. В первом приём приостановили на два дня –  по 10 февраля включительно. Работник сейчас находится на больничном.

Окинский районный сектор тоже не будет функционировать в четверг, 9-го  и пятницу, 10-го числа. Причину в управлении ЗАГС Бурятии не назвали. Там принесли извинения и напомнили: подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС РФ – независимо от места жительства или адреса постоянной регистрации.
ЗАГС

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