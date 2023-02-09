ЗАГСы в двух районах Бурятии приостановили работу

Они закрылись на два дня





Жителей Прибайкальского и Окинского районов Бурятии предупредили об изменениях графика работы местных отделов ЗАГС. В первом приём приостановили на два дня – по 10 февраля включительно. Работник сейчас находится на больничном.Окинский районный сектор тоже не будет функционировать в четверг, 9-го и пятницу, 10-го числа. Причину в управлении ЗАГС Бурятии не назвали. Там принесли извинения и напомнили: подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС РФ – независимо от места жительства или адреса постоянной регистрации.