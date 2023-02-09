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В Бурятии издадут Красную книгу республики

В Бурятии издадут Красную книгу республики
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
Работы по выпуску собираются завершить до конца этого года

В этом году запланирован выход 4-го издания Красной книги Бурятии. Это официальный справочник о биологических видах, подлежащих охране в республике, который издаётся раз в 10 лет.

Сейчас в Бурятии подрядными организациями проводится работа по сбору сведений о биологическом разнообразии: о видах объектов животного и растительного мира республики, о среде их обитания, распространении и состоянии, актуализация списков редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов, статуса редкости и мерах по их охране. К работе привлекаются сотрудники научных организации Бурятии и Иркутской области.

Отдельные промежуточные результаты уже есть на сайте Красной книги Бурятии. Все работы по обновлению планируются завершить до конца этого года. Результаты будут рассматриваться на специальной комиссии по ведению Красной книги Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
Бурятия Красная книга природоохранная деятельность

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