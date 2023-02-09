В Бурятии издали книгу к 100-летию республики









8 февраля во время торжественного собрания ко Дню науки прошла презентация двухтомного издания «Республика Бурятия. 100 лет. Хроника, события, комментарии» (0+). Юбилейное издание представили главе республике Алексею Цыденову, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Издание подготовили сотрудники Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством академика РАН, доктора исторических наук, профессора, директора Института Бориса Базарова. Книгу выпустили при финансовой поддержке правительства Бурятии в рамках празднования 100-летия образования республики.- На работу потребовалось практически полтора-два года. Сложно шёл процесс становления, но в результате у нас появилось одно из первых изданий. Работа выполнена в двух томах. Двухтомное издание посвящено Республике Бурятия, которой 30 мая исполняется 100 лет, и под столетием пройдёт весь 2023 год. Каждый из этапов нашел отражение в настоящем издании. Мы не обходили ни одного вопроса, который касался описания сложных моментов. К столетию Республики Бурятия со стороны научной общественности есть первый взнос, - отметил Борис Базаров.Первый том книги включает хронологию с 1917 по 1945 годы, во втором представлен период с 1946-го до наших времен. В издании представлены важнейшие вехи истории Бурятии, её государственного строительства, основные этапы развития промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, культуры, здравоохранения и спорта. Все тексты сопровождаются многочисленными фотографиями и архивными документами.